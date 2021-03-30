Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi

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Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi.

Kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte denetimleri yoğunlaştıran Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, uygulamaları yerinde inceleyerek, denetimlere esnaflarımın ve vatandaşların destek vermelerini, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.

Yapılan denetime kaymakam Akpay, daire amirleri ve denetim ekipleri katıldı.

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