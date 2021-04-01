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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul Vali Yardımcısı Erten’in acı günü

İHA

İstanbul Vali Yardımcısı Erten’in acı günü

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in babası Avni Erten, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda olan Avni Erten, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olan Erten'in cenazesinin 2 Nisan Cuma günü Kargı ilçesine bağlı Uzunyurt Köyünde sabah saat 09.00'da defnedileceği öğrenildi.

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