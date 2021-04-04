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Çorum'da 1 ay sonra sokaklar sessizliğe büründü Kısıtlama süresince kent sokak hayvanlarına kaldı

İHA

Çorum'da 1 ay sonra sokaklar sessizliğe büründü Kısıtlama süresince kent sokak hayvanlarına kaldı

Çorum’da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride yer alan 58 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma akşamından itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor.
Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasında yer alan Çorum, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber sessizliğe büründü. Şehrin ana caddeleri ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarında özgürce dolaşan kuşlar belediye ekipleri tarafından bırakılan yemlerle beslenip süs havuzlarından su içtikleri görüldü.
Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlama süresince vatandaşlar alışverişlerini araç kullanmadan evlerine yakın market ve fırınlarda yapıyor. Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında uygulamalar yaparken şehrin merkezi bölgelerinde ise adete sessizlik hakim.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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