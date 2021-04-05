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Çorum’dan amiraller bildirisine imza atanlar hakkında suç duyurusu Memur Sen İl Başkanı Tekin Çınar: "Türkiye artık darbecilerden hesap soran bir ülkedir”

İHA

Çorum’dan amiraller bildirisine imza atanlar hakkında suç duyurusu Memur Sen İl Başkanı Tekin Çınar: "Türkiye artık darbecilerden hesap soran bir ülkedir”

Çorum’da 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki gösteren MemurSen, düzenledikleri basın açıklamasının ardından bildiride imzası bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adliye Sarayı önünde bir araya gelen MemurSen üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla bildiriye tepki gösterdi. Basın açıklamasına, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Memur Sen İl Başkanı Tekin Çınar, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını belirterek, millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla devlet kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığın açık edildiğini söyledi.
Milletin inancından, iradesinden, medeniyetlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcı olana bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerinin herkesçe bilindiğini kaydeden Çınar, "Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 imza diye bilinen ama sonra 104 imza olduğu anlaşılan vesayet mankurtu Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklama ile siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" dedi.
15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde gördüklerini ve kirli niyetlerini not ettiklerini dile getiren Çınar, "15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de alnı şekilde milletin mahşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirliği sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin Türkiye’nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığının unutulmamasını isteyen Çınar, şunları kaydetti:
"Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap soran bir ülkedir."
Basın açıklamasına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Basın açıklamasının ardından MemurSen üyeleri bildiriye imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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