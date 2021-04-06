Çorum'da 4 kedi ve 2 köpek zehirlendi



Yusuf ÇINAR/ORTAKÖY (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Ortaköy ilçesinde bir hayvansever, beslediği 4 kedi ve 2 köpeğin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğünü, çok sayıda hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, polise şikâyette bulundu. Ekipler soruşturma başlatırken, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok, "Kurumlarla irtibata geçtik, hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Hayvana şiddete hapis cezası gelmelidir" dedi.

İlçede yaşayan M.E. adlı kadın, sahip çıkıp beslediği çok sayıda hayvandan 4 kedi ve 2 köpeğin, kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü, birçok hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, durumu Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu´na bildirdi. Federasyon ve kadının şikâyeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ölen hayvanlardan alınan numuneler de incelemek üzere Samsun´a gönderildi.

`HAYVANA ŞİDDETE HAPİS CEZASI GELMELİDİR´

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Gönüllümüz bizimle biz de kurumlarla irtibata geçtik. Hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Öldürülen hayvanların idrar tahlilleri Samsun´a gönderildi. İnşallah bunu yapanlar bulunur. Bulunmasa da Allah´ın adaleti şaşmaz, ne yaparsa insanoğlu bir gün bulacaktır. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmelidir. Yasalar belediyeleri koruyarak çıkarıldığı sürece hayvanları koruyamayız" dedi.

`İNSANLIK DIŞI BİR OLAY´

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de yaşananları insanlık dışı bulduğunu ifade ederek, "Biz kendi imkânlarımızla bir barınak oluşturduk ve kendi gücümüzle elimizden geldiğince bu canlara bakmaya çalışıyoruz. Kendim de çok sayıda sokak hayvanına bakıyorum. Merhamet diyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Ortaköy Yusuf ÇINAR

2021-04-06 14:51:10



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