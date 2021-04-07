Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında işbirliği

Hitit Üniversitesi, ihtisaslaşma alanı olarak belirlenen “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında Gazi Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında, “Makine ve İmalat Teknolojileri” odak alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak belirlenen Hitit Üniversitesi, ihtisaslaşma alanıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam başkanlığında ihtisaslaşma sürecinde görev alan akademik heyet, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır başkanlığında, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve söz konusu araştırma merkezi yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, makine ve imalat teknolojileri alanında ArGe (Araştırma Geliştirme) ve ÜrGe (Ürün Geliştirme) faaliyetlerine dair yapılabilecek işbirliği konuları ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşmaya yönelik yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını belirterek, gerek proje hazırlıkları ve gerekse çeşitli görüşmeler ve incelemelerle bu konudaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda, Gazi Üniversitesi’ne gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Baykam, şunları kaydetti: “Burada hedefimiz, Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan ARGE çalışmalarında bizim de ihtisas alanımız olan makine ve imalat teknolojileri konusunda işbirliği yapmak, hem ARGE hem ÜRGE noktasında akademik ve teknik alanda mümkün olabilecek işbirliklerini belirlemektir. Çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıda, teknik ekiplerimizin ortak proje hazırlamaları ve yine görüş alış verişi yaparak ortak çalışmalar yapmaları sonucuna varıldı. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi, tıbbi cihaz alanları başta olmak üzere makine ve imalat teknolojilerine yönelik ortak ARGE ve ÜRGE çalışmaları yapmayı ve iki üniversite arasındaki işbirliklerinin kapsamını ve sayısını artırmayı hedeflemekteyiz”

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