2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, evinde ağırladığı Hekimoğlu FK’ya 32 mağlup oldu.
Stat: Şehir Stadı
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Ufuk Uğurlu xx, Ozan Bekar xx
Çorum FK: Hasan Hüseyin x, Kerem x (Oktay Balcı dk. 46 xx), Umut x, Cengiz x, Ömer x, Muhammet xx (Mete dk. 87 ?), Eren x (Abdulhamit dk. 65 xx), Ertuğrul x, Tarık x (Mikail dk. 46 x), Murat x, Sinan x
Hekimoğlu FK: Abdulaziz xx, Uğur xx, Samet xx, Mücahit Can xx (Batuhan dk. 67 x), Serkan xx (Mehmet dk. 83 ?), Burhan xx (Berkay Sefa dk. 74 x), Halil İbrahim xxx (Musa Caner dk. 74 xxx), Ali xx, Yasin xx, Bahadır xx, Oğuz xx
Goller: Muhammet (dk. 59), Abdulhamit (90+1) (Çorum FK), Halil İbrahim (dk. 16), Ertuğrul (dk. 45+3 k.k.), Musa Caner (dk. 89) (Hekimoğlu FK)
Kırmızı kart: Mikail (dk. 63) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ertuğrul (Çorum FK), Mücahit, Samet (Hekimoğlu FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.