İnal köyünde karantina süresi uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnal köyünde karantina süresi uzatıldı

İHA

İnal köyünde karantina süresi uzatıldı

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzattı.
Meclis, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzatılmasına karar verdi.
Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemize bağlı İnal köyünde karantina süresi uzatıldı. Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzattı. Meclis, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında, 07 Nisan 2021 tarihinde saat 10.30’da kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzatılmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kavuncu’dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu’dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3
Çorum'da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı ...
Çorum’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Sokak kedileri ev sahibi oldu Çorum Belediyesi, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 38 kedi evi yaptırdı Kedileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak kedi evleri belirlenen bölgelere yerleştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Sokak kedileri ev sahibi oldu Çorum Belediyesi, sokak ...
Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında işbirliği
YEREL HABERLER Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat ...
Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da başladı Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat antrenörlük kursunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Masa tenisi antrenörlük kursu Çorum'da ...
Fazlı öğretmenin adı kütüphanede yaşatılıyor
YEREL HABERLER Fazlı öğretmenin adı kütüphanede yaşatılıyor
Otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte ...
İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek
YEREL HABERLER İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek
Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Çorum'da 4 kedi ve 2 köpek zehirlendi
YEREL HABERLER Çorum'da 4 kedi ve 2 köpek zehirlendi
Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
YEREL HABERLER Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler ...
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir"
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Bu millete ...
Milletvekili Kaya Osmancık OSB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Kaya Osmancık OSB’yi ziyaret etti
Yalnız yaşayan adamın evinden 4 kamyon çöp çıktı Çorum'daki çöp ev belediye ekiplerince temizlendi
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adamın evinden 4 kamyon çöp ...