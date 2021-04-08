Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)

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5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çorum'da, Gölünyazı Kuş Cenneti´ndeki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı hayvanlar, telef olurken, jandarma ekipleri ise çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-08 17:18:24



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