Kızılay’dan YİBO’lu öğrencilere eğitim desteği

Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciliği tarafından YİBO’da okuyan öğrencilere kırtasiye ve hijyen malzemesi desteği sağladı.

Türk Kızılay’ı ülke genelinde YİBO’larda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olmak için proje başlattı. Bu kapsamda Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciliği hayırseverlerin desteğiyle, Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu’nda okuyan öğrencilere çanta, defter, kalem, boya setleri, maske, hijyen seti, başta olmak üzere malzeme desteği sağladı.

Okul idarecileri ve öğretmenlerin gözetiminde malzemeler öğrencilere teslime edilirken, Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, pandeminin olumsuz etkilediği tüm alanlara Kızılay olarak ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Sivritepe, "Türk Kızılay’ı olarak ülke genelinde YİBO okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olmak için proje başlatılmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu pandemi şartlarının yaşandığı bu günlerde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Türk Kızılay’ı olarak pandeminin olumsuz etkilediği tüm alanlara ulaşmaya çalıyoruz. Bu iyilik hareketine destek veren, gönüllü olarak hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Bu hilal sizinle. İyilik sensiz olmaz” ifadelerini kullandı.

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