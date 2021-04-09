Magandalar otobüs durağına zarar verdi

Çorum'da av tüfeği ile ateş edilen belediye otobüs durağının camlarını kırıldı.

Buharaevler Mahallesi Kamışlı evlerde bulunan otobüs durağının camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alınarak kırıldı.

Otobüs durağına yapılan çirkin saldırı sonucunda hem vatandaşların olumsuz etkilediğini hem de kamu malının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanmasını istediler.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, kurşunlama nedeniyle zarar gören otobüs durağını bu hale getiren kişi ya da kişilerin bulunması için güvenlik kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.