Sungurlu polisinden asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden ilçe merkezinde şok asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Merkezinde denetim noktası kuran ekipler, araç ve motosikletleri durdurarak evrak kontrolü yaptılar. Yapılan denetimde araç ve motosikletlerin evrakları kontrol edilirken, şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı.

İlçedeki huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin devam edeceği belirtilirken yapılan şok denetimlerde 66 araç kontrol edilirken, 11 araca çift sıra park cezası uygulanırken, 9 araca da farklı eksikliklerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.