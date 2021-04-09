Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsü yenen Başkan Aşgın, o süreci anlattı Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, yeniden görevinin başına döndü Tat alma duyusuna tekrar kavuştuktan sonraki sevincini anlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın: "Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım” "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim” "Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları hastalara büyük bir güç ve destek veriyor” "Korona virüs hayatımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi”

İHA

Korona virüsü yenen Başkan Aşgın, o süreci anlattı Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, yeniden görevinin başına döndü Tat alma duyusuna tekrar kavuştuktan sonraki sevincini anlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın: "Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım” "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim” "Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları hastalara büyük bir güç ve destek veriyor” "Korona virüs hayatımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, korona virüs nedeniyle kaybolan tat alma duyusunun yeniden geri geldiğinde yaşadığı duyguyu anlatarak, “Hayatımda hiç bu kadar güzel armut yememiştim. Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım” dedi.
Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeniden görevinin başına döndü. 22 Mart’ta korona virüs testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Aşgın, evinde karantina süreci devam ederken, kontrole gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye yatışı yapıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından bir süre evde dinlenen ve kendisini izole eden Başkan Aşgın, İhlas Haber Ajansı’na yaşadığı süreci anlattı.

"Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim”
22 Mart’ta korona virüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Aşgın, "Eve gidince belirtileri yavaş yavaş hissetmeye başladım. Özellikle bacaklarımızdan başlayan eklem ağrılarını hissettim. Ama ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim. Daha önce böyle bir ağrıyı hissetmemiştim. İnsanın saçının dibi ağrıyor. Bunu hissettim. O ağrılar ilerleyen süreçte terlemelere, ateşe neden oldu. Bu süreç içerisinde hiç oksijen desteği almadım. O nedenle şanslıydım. İlk gittiğimizde sadece hastaneye gideceğiz, orada son tahlillerimizi vereceğiz ve işimizin başına döneceğimizi düşünüyorduk. Tahliller sonucunda yüzde 1520 civarında akciğerlerde bir tutulum olduğu tespit edildi. Bunu beklemiyordum. Çünkü hayatım boyunca sigara kullanmadım. Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Sağlık problemim yok. Doktora en son ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Hastanede yattığımı hatırlamıyorum. Ama bir şekilde nasıl oldu ciğerlerimizde tutulum olması hastaneye yatmamıza neden oldu” dedi.

"Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları hastalara büyük bir güç ve destek veriyor"
Hastanede yattığı süre içerisinde doktorlar ve sağlık çalışanlarının hastalara gösterdiği yakın ilgi ve alakadan olayı teşekkür eden Başkan Aşgın, "Hastanede şunu gördüm. Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları size büyük bir güç ve destek veriyor. Her gelen doktorun gözündü bu umudu görüyorsunuz. Hastalara karşı gösterdikleri samimi alakayı hissediyorsunuz. Bu milletin bir ferdi olarak sağlık çalışanlarımızın gösterdiği bu ilgi ve alakadan dolayı da çok mutlu oldum. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım”
Korona virüs nedeniyle kaybettiği tat alma hissini yeniden kazandığı andaki heyecanı da anlatan Başkan Aşgın, “Rahatsızlığımdan birkaç gün içerisinde koku ve tat kaybı oldu. Yediğimiz hiçbir şeyden lezzet alamadım. Ne yediğimizin farkında değiliz. Lezzet alamıyoruz. Neden çünkü tat kaybı var. Bir armut ikram edildi. Armudu yedim. Hayatımda hiç bu kadar güzel armut yememiştim. Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım. Hakikaten Allah’ın bize verdiği nimetlerin ne kadar lezzetli olduğunu, her bir nimetin ne kadar kıymetli ne kadar değerli olduğunu o armut bana bir kez daha hatırlattı. Her şeyin başında bize sağlık veren rabbimizdir. Rabbimize de hamdediyorum” dedi.

“Korona virüs bize her şeyin emanet olduğunu gösterdi. Hayıtımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi”
“Korona virüs bize her şeyin emanet olduğunu gösterdi. Hayıtımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi” diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “5 Nisan 2019 tarihinde mazbata alarak göreve başladım. 5 Nisan 2021 yılında hastaneden çıktım. Hakikaten bu makamların mevkilerin, hepsinin fani olduğu, boş olduğu baki olanın gök kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu hayat bize emanet. Bugün varız yarın yokuz. Allah nasip ederse bugün bu hizmetin başındayız, makamın başındayız. Bu şehrin hizmetkarıyız. Yüce Allah müsaade etmezse bir saat sonra, bir gün sonra yokuz. Madem bu makamda bugün buradayız, hizmet ediyoruz. İşimizi yarına asla bırakmamalıyız. Çünkü yarın olur biz olmayabiliriz. Bugün Allah için, bu aziz millet için ne yapmamız gerekiyorsa mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü bir saat sonrasına, bir gün sonrasına göre bir hesabımız yok. Onu biz bilmiyoruz. Bugünün hesabında sağlığın, malın, mülkün, makamın bir emanet olduğunu bu emanete iyi şekilde sahip çıkmamız gerektiğini Allah'ın rızası, halkın duası noktasında bu makamları vesile kılmamız gerektiğini anladım. Asla yarın yaparım yok. Bugün imkânımız varsa bugün yapacağız, yarına bırakmayacağız” şeklinde konuştu

Pandemi kurallarına uyun çağrısı
Son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşandığına vurgun yapan Başkan Aşgın, “Ülkemizde korona virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne bir yılı aşkın süre geçti. Bu süreç içerisinde büyük mücadeleler verildi. Büyük kayıplar, acılar yaşandı. Devletimiz o milletine olan maşuk yönünü bir kez daha gösterdi. Ve hiçbir devletin yapmadığı yeryüzünde hemen hemen büyük olan olan devletlerin başarısız olduğu noktalarda korona virüsle mücadele de büyük başarılara imza attı. Önümüzdeki süreçte daha dikkatli olmamız lazım. Yeni mutasyonlar var. Hızla yayılması söz konusu. Bugünlerde hem şehrimiz de hem ülkemizde vaka sayılarında artış var. Bu işin üç tane kuralı var. Maske, mesafe, hijyen. Mutlaka maskeye dikkat edelim. Maskesiz asla sokağa çıkmamalıyım. Asla belirli bir mesafe dışında maskesiz bulunmayalım. Mutlaka maskeyi hepimiz takalım. Temizlik bu işin olmazsa olmazı. Zaten temizliği dinimiz emrediyor. Bizim milletimizde temiz bir temizlik. Hijyene mutlaka dikkat edelim. Üçüncüsü ise mesafe, mutlaka aramıza 1.5 metre mesafe koyalım. Sıcak kanlı bir milletiz, bu mesafeler hoşumuza gitmiyor. İşimize gelmiyor, sevmiyor ve zorlanıyoruz. İnsanlık için, ülkemiz için buna katlanmak zorundayız. Aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Aşılanma belirli bir noktaya geldiğinde acısını çıkartırız. Sarılıp bırakmamayız birbirimizi. Biraz daha sabır diyoruz. Maske, mesafe ve hijyeni tekrar hatırlatıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu'da yangın
YEREL HABERLER Sungurlu'da yangın
Sungurlu polisinden asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Sungurlu polisinden asayiş uygulaması
Magandalar otobüs durağına zarar verdi
YEREL HABERLER Magandalar otobüs durağına zarar verdi
Kızılay’dan YİBO’lu öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Kızılay’dan YİBO’lu öğrencilere eğitim desteği
ÇESOB Başkanı Gür’den Emniyet’e 176. yıl ziyareti
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür’den Emniyet’e 176. yıl ziyareti
‘Ahi Evran Yılı’ için bir araya geldiler
YEREL HABERLER ‘Ahi Evran Yılı’ için bir araya geldiler
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
YEREL HABERLER Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
YEREL HABERLER Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Kül olan Gölünyazı Kuş Cenneti havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kül olan Gölünyazı Kuş Cenneti havadan görüntülendi
Çorum'daki ‘kuş cenneti’nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Çorum'daki ‘kuş cenneti’nde korkutan yangın
Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın
YEREL HABERLER Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın
Bayat Belediyesi’nden Kurt dede türbesinde çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Bayat Belediyesi’nden Kurt dede türbesinde çevre ...
Zabıta ekiplerinden ramazan öncesinde denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ramazan öncesinde denetim
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara ...
İnal köyünde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER İnal köyünde karantina süresi uzatıldı
Milletvekili Kavuncu’dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu’dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3
Çorum'da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı ...
Çorum’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Sokak kedileri ev sahibi oldu Çorum Belediyesi, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 38 kedi evi yaptırdı Kedileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak kedi evleri belirlenen bölgelere yerleştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Sokak kedileri ev sahibi oldu Çorum Belediyesi, sokak ...
Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında işbirliği
YEREL HABERLER Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat ...