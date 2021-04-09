Osmancık’ta baca yangını korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta baca yangını korkuttu

İHA

Osmancık’ta baca yangını korkuttu

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bir evde çıkan baca yangını maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye gere, Şenyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldılar. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın çıkan evde önemli ölçüde maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsü yenen Başkan Aşgın, o süreci anlattı Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, yeniden görevinin başına döndü Tat alma duyusuna tekrar kavuştuktan sonraki sevincini anlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın: "Armut yiyebilmenin armudun tadını alabilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım” "Hayatımda ilk kez saç diplerimin ağrıdığını hissettim” "Doktorlarımızın gözlerindeki heyecan sizi bir an önce sağlığına kavuşturma arzuları hastalara büyük bir güç ve destek veriyor” "Korona virüs hayatımızın, eşimizin, çocuklarımızın, malımızın, mülkümüzün, makamlarımızın hepsinin bize emanet olduğunu gösterdi”
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen Başkan Aşgın, o süreci ...
Sungurlu'da yangın
YEREL HABERLER Sungurlu'da yangın
Sungurlu polisinden asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Sungurlu polisinden asayiş uygulaması
Magandalar otobüs durağına zarar verdi
YEREL HABERLER Magandalar otobüs durağına zarar verdi
Kızılay’dan YİBO’lu öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Kızılay’dan YİBO’lu öğrencilere eğitim desteği
ÇESOB Başkanı Gür’den Emniyet’e 176. yıl ziyareti
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür’den Emniyet’e 176. yıl ziyareti
‘Ahi Evran Yılı’ için bir araya geldiler
YEREL HABERLER ‘Ahi Evran Yılı’ için bir araya geldiler
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
YEREL HABERLER Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
YEREL HABERLER Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın (2)
Kül olan Gölünyazı Kuş Cenneti havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kül olan Gölünyazı Kuş Cenneti havadan görüntülendi
Çorum'daki ‘kuş cenneti’nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Çorum'daki ‘kuş cenneti’nde korkutan yangın
Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın
YEREL HABERLER Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın
Bayat Belediyesi’nden Kurt dede türbesinde çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Bayat Belediyesi’nden Kurt dede türbesinde çevre ...
Zabıta ekiplerinden ramazan öncesinde denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ramazan öncesinde denetim
Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara ...
İnal köyünde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER İnal köyünde karantina süresi uzatıldı
Milletvekili Kavuncu’dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu’dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3
Çorum'da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı ...
Çorum’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Sokak kedileri ev sahibi oldu Çorum Belediyesi, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 38 kedi evi yaptırdı Kedileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak kedi evleri belirlenen bölgelere yerleştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Sokak kedileri ev sahibi oldu Çorum Belediyesi, sokak ...
Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında işbirliği
YEREL HABERLER Hitit ve Gazi Üniversitesi’nden “Makine ve İmalat ...