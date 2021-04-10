Muhtarın `kavga' ihbarıyla gelen polislere pasta sürprizi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da muhtar ve azaları, Polis Haftası dolayısıyla 2 grup arasında 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

Kentte Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve azaları, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde 2 grup arasında kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Muhtar ve azaları, olay yerine gelen polis ekiplerine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, '176´ncı yılınız kutlu olsun' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfleyip, sürpriz için teşekkür etti.

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray "Emniyet teşkilatımızın 176´ncı yılını en kalbi duygularımızla kutluyorum. Bugün onların günü böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi.

Görevli Komiser Yusuf Karatay da, "Biz buraya kavga anonsu ile gelmiştik, güzel bir sürprizle karşılaştık. Bize bu güzel günü yaşatan muhtarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-10 15:07:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.