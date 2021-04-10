Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-10 23:45:40



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