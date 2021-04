Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.06'da merkez üssü Çorum merkeze 45 kilometre mesafede bulunan Dodurga ilçesi Berk köyü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.22 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, merkez, Osmancık, Laçin ve İskilip ilçelerinde de hissedildi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Deprem sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

Depremin merkez üssü olan Berk Köyü Muhtarı İsa Aybir ise "Depremi hissettik fakat can kaybı veya yaralanma olmadı. Hasar da şu an için yok. Elbette tedirgin olduk fakat korkacak bir durum bulunmuyor. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

