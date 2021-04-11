Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)

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OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Çorum'un Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yetkili kurumlar, sahada çalışmalarını tamamladı. Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında bölgede yıkılmış ya da hasarlı binalara rastlanmadığı belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-11 21:19:27



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