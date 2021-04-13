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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesinden kitap kampanyasına destek

İHA

Çorum Belediyesinden kitap kampanyasına destek

Eğitim öğretim alanında desteklerini sürdüren Çorum belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmalarına da destek veriyor.
Bilgi Koleji öğrencileri 'Kitaplar Geleceğe Işık Tutar, Bilgi Işıktır' kampanyası kapsamında ilkokul düzeyinde kitap toplama kampanyası başlattı. Çorum Belediyesinin de desteği ile 1 haftada 400 kitap toplandı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın katıldığı programda Bilgi Koleji öğretmen ve öğrencileri toplanan kitapları Büyük Düvenci İlkokulu öğrencileriyle buluşturdu.
Okumanın önemine vurgu yaparak öğrencilere hitap eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı anlamında her zaman hazır olduğunu söyledi.
Eğitim alanında bu türlü çalışmaların her dönem devam edeceğini kaydeden İsmail Yağbat, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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