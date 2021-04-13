Hafif ticari araç kaldırıma çarptı: 2 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SungurluÇorum karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen Volkswagen marka 06 BZ 8557 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.A. ve B.A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam sürüyor.

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