Polisin 'silahlı kavga' tatbikatını gerçek sandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, polisin mahallede silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatın gerçek olduğunu sanan mahalleli, kısa süreli panik yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde bulunan Pirbaba Çamlığı´ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ihbarı yapılan park alanına, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki tüm yolları kapattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, sıkıştırılınca otomobilden inip, tabancayı yere attı. Polisler, yakaladığı şüpheliyi kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirdi. Bu sırada mahalleli, tatbikatın gerçek olduğunu sandı. Balkon ve pencerelere çıkanlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Kısa süreli panik yaşayan mahalleli, tatbikat olduğunu öğrenince rahatladıklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-14 16:03:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.