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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın dikiciler arastasında çalışmaları inceledi

İHA

Başkan Aşgın dikiciler arastasında çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarihi dikiciler arastasında başlatılan restorasyon çalışmalarını inceleyerek çalışmalar ve yapılacak işlemler hakkında bilgi aldı.
Dikiciler arastasında başlatılan restorasyon çalışmasını teknik heyetle birlikte inceleyen Başkan Aşgın, yapılan işler hakkında yüklenici firma yetkileri ile Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman’dan bilgi aldı.
300 günlük çalışma süresi sonucunda Dikiciler arastasının restore edilerek yeniden şehrin kültür ve turizmine kazandırılacağını söyleyen Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman, “Restorasyon süreci 19 Şubatta yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasıyla başladı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte de çalışmalara başlandı. Burada 29 adet dükkan bulunmakta. Dükkanların hepsi aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Bu yılın sonuna kadar Dikiciler arastası restorasyonu bitmiş şekilde teslim alacağız. İş kapsamında Saat kulesine cephe olan 3 adada da dükkanların cephe sağlıklaştırılması yapılacak. Çatıları yenilenerek tek tip tabela yapılacak” dedi.

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