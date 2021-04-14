Yolun karşı tarafına geçen kadına otomobil çarptı

Çorum’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde de karşıdan karşıyla geçmeye çalışan H.K. adlı kadına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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