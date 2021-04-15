Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın, kamelyalara sıçramadan söndürüldü.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7´nci Cadde´deki çocuk parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çit bitkilerinin yandığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kamelyalara sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-15 11:53:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.