153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor Türkiye’nin üç büyük hanından Veli Paşa’da restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Çorum’da Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen 153 yıllık Veli Paşa Hanı’ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çorum Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi han, geçtiğimiz yıllara kadar market ve depo olarak kullanıldı. Çorum Belediyesinin mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonunda han, restore edilerek turizme kazandırılması için 35 yıllığına kiralandı. Bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 'Anadolu Oteli' olarak kullanılan Veli Paşa Hanı'nda restorasyonda sona yaklaşılmasıyla birlikte hanın da ihtişamı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Veli Paşa Hanı’nda başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Hanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte şehrin kültür ve turizmine olumlu katkılar sağlayacağını belirten Etüt Proje Müdürü Said Toraman, hanın restorasyonunda sona gelindiğini söyledi. Toraman, “Şu anda restorasyon çalışmalar yüzde 75 seviyelerinde tamamlanmış durumda, son işlemleri yapılıyor. Han yerleşim olarak, mimari planı olarak ‘genç Osmanlı şehir içi hanı’ yerleşimi planı tarzında inşa edilmiş, bu tarzı yansıtan en güzel örneklerden biri. Restorasyon sonrası hanın zemin katında, avluda yöresel lezzetlerin sunulacağı bir restoran, hemen yanında bir kafeterya bulunacak. Üst katlarında farklı odalar bulunacak. Belediyemizin projelerinden birisi olan kültür yolu üzerinde de önemli uğrak noktalarından birisi olacak” diye konuştu.

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