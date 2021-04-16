Çorum'da bir köy karantinaya alındı

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Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyü, korona virüs izolasyon tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İzolasyon tedbirleri kapsamında 15.04.2021 tarihli ve 2021/23 nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile Osmancık ilçemize bağlı Doğan köyü 15.04.2021 Perşembe günü saat 19.00 itibariyle 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır” denildi.

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