Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde, Ümit Can Yılmaz yönetimindeki 19 AC 657 plakalı otomobil, Sülüklüevler 34. Sokak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilde kazayı sürücü yara almadan atlatırken yolcu olarak bulunan Ali Aydın yaralandı. Araçta sıkışan yaralıyı Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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