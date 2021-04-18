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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık'ta Belediye huzurevi inşaatını Bakanlığa devretti

İHA

İnşaatına 2017 yılında başlanan, Osmancık huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin inşaatının devredilmesi Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında gündemine geldi.

Osmancık'ta Belediye huzurevi inşaatını Bakanlığa devretti

İnşaatına 2017 yılında başlanan, Osmancık huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin inşaatının devredilmesi Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında gündemine geldi.
Koyunbaba Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait 63 ada 11 nolu parseldeki 11 bin 398 metrekare alana 30.05.2017 tarihinde Osmancık Belediyesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün arasında imzalanan protokol gereği, huzurevi inşaat yapım işi Belediye tarafından üstlenilmişti. Belediye imkanları ile yapımına başlanılan inşaatın tamamlayamayacağı görülünce Bakanlık tarafından yapılması talebinde bulunulmuş; 30.05.2017 tarihinde yapılan protokolün feshi ve ekonomik nedenlerle tamamlanamayan inşaatın kalan kısmının Bakanlık tarafından tamamlanıp hizmete açılması için Belediyenin huzurevi inşaat yapımı işi ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçildiğine dair Belediye Meclis kararı alınması gerektiği anlaşılmıştı.
Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda; Huzurevi inşaatının bahse konu binanın amacı dışında (Huzurevi haricinde) kullanılmamak şartıyla, Belediyenin Huzurevi inşaat yapım işi ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Osmancık'taki huzurevi inşaatı tamamlandığında 100 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek. Huzurevinde tercihe göre tek kişilik yada çift kişilik banyolu odalar yer alacak.

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