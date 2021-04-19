Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sebze pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve denetimlerinde bulundu.
Denetimler esnasında maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat çeken ve vatandaşlardan bu kurallara titizlikle uymaları gerektiğini hatırlatan kaymakam Görmüş'e İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve ilgili diğer personel de eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.