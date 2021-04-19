Çorum'da zabıta ekipleri fırınları denetledi Korona virüs tedbirlerine uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı

Çorum’da zabıta ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller imalat satış yerlerini denetleyerek, korona virüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uyardı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere ekmek ve pide imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyerek, esnafı da İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı Covid19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdi.

Çorum'da vaka sayılarının artmasının ardından tedbirlerini sıkılaştıran Belediye ekipleri, toplumun salgından etkilenmemesi için rutin yapılan fırın denetimlerini Ramazan ayı boyunca artırarak devam ettirecek. İftar saati öncesinde yaşanan pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlara gerekli uyarıyı yapan zabıta ekipleri, hijyen ve gramaj kontrolü de yaptı. Ekipler tarafından, satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanırken, yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

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