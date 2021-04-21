Osmancık hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara kapatıldı

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Çorum'un Osmancık ilçesindeki hayvan pazarı küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 3 hafta küçükbaş hayvanlara kapatıldı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Hayvan Pazarı'nın küçükbaş hayvanlara kapatıldığını duyurdu.

Başkan Şahiner Osmancık hayvan pazarı 3 hafta süre ile koyunkeçi çiçeği hastalığı nedeni ile küçükbaş hayvanlara kapatılmıştır. Yetiştirici çiftçilerimize ilanen duyurulur “ifadelerini kullandı.

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