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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi'nden güreşçilere destek

İHA

Çorum Belediyesi'nden güreşçilere destek

Çorum Belediyesi, Sungurlu İlçesi'ndeki güreşçilere malzeme desteğinde bulundu.
Sungurlu’da düzenlenen malzeme teslim törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi olarak amatör branşlara ciddi anlamda destek verdiklerini ifade ederek “15 branşta bine yakın lisanslı sporcumuz var. Sporcularımızın başarısı bizim katkılarımızın ne kadar kıymetli ve ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yeni güreş eğitim merkezi açılacak. O zamana kadar ve sonraki süreçte de yine biz sizin destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Görüyorum ki burada Türkiye ve avrupa dereceleri olan çok güzel sporcu kardeşlerimiz var. Sporcularımızın avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını kucaklayacağımıza inanıyoruz. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum, burada gençlerimizin başarılı birer sporcu olmaları için ciddi bir emek sarf ediyor diğer yandan zararlı ve tehlikeli ortamlardan uzaklaşmalarını sağlıyorlar” dedi.
Antalya’da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak 3. olmalarının kendilerini gururlandırdığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Yağbat, teşekkür anlamında malzeme desteği yapmak istediklerini belirtti ve bundan sonraki süreçte de Sungurlulu güreşçilere her türlü ihtiyaçlarında Çorum Belediyesi olarak destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

'Gençlik ve spor ilçe müdürünü ziyaret etti'
Çorum Belediyesi GSK güreşçilerini ziyaret etmek ve malzeme desteği yapmak için için Sungurlu’da bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş’ı ziyaret etti.
Sungurlu’da bulunan güreşçilerin Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak kendilerini bir kez daha gururlandırdığını söyleyen Yağbat, güreşçilere çalışacakları alanın temini noktasında destek verdikleri için Aktaş’a teşekkür etti.
Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere bugüne kadar spora ve sporculara verdiği destekten ve yapılan malzeme yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özsarı, Sungurlu İl Genel Meclisi üyeleri Alaattin Tosundere ve Mehmet Kaplan’da Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a ziyaretlerinde eşlik ettiler.

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