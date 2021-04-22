Parti binasında il sekreterinin cüzdanını çalan zanlı kamerada



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM´da, CHP İl Başkanlığı´na giren kimliği belirsiz kişi, sekreter Rabia Duman´ın çantasındaki 1700 TL, kimliği ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gazi Caddesi'nde, CHP İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği parti binasında masa üzerindeki il sekreteri Rabia Duman´a ait çantada içerisinde 1700 TL, kredi kartı ve kimliği olan cüzdanı alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikâyetçi oldu. Hırsızlık anı ise partinin güvenlik kameralarına yansıdı.

CHP İl Sekreteri Rabia Duman, "Partimizin bir programı vardı ben programa katılmak için o an aşağıya inmiştim. İnsanlar içeride olduğu halde şahıs geliyor ve çantamın içerisinde bulunan para, kredi kartı ve diğer eşyalarımı alıp gidiyor. Ben hırsızlık olduğunun farkına daha sonra vardım. Baktım cüzdanım yok, güvenlik kameralarına baktığımızda hırsızın gelip çantamdan cüzdanımı aldığını gördük. Karakola gidip şikayette bulunduk. Ben bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-22 13:19:07



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