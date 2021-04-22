Belediyeden müzisyenlere gıda paketi

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Çorum'un Sungurlu Belediyesi, ilçede müzik sektöründe çalışan ve pandemi sürecinde olumsuz etkilenen müzisyenlere gıda paketi desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, belediye kültür merkezinde müzisyenler ile buluşarak Başkan Şahiner’in selamını iletip kolilerini teslim ettiler.

Başkan Şahiner'e verdiği destek için teşekkür eden müzisyenler, bu zor günlerde unutulmadıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

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