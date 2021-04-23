Kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı

İHA

Kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı

Çorum’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilerek 100 metre sürüklendi. Ekipler, kazada sıkışan ve ölümden dönen sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
Kaza, OsmancıkÇorum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık’tan Çorum istikametine seyir halinde olan Deniz Tekeli yönetimindeki 19 AAT 025 plakalı Iveco marka kamyonet Girinoğlan köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Devrildikten sonra sürüklenmeye başlayan kamyonet, yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerinin yanı sıra Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan talihsiz sürücü itfaiye ve sağlık görevlerinin yaptığı çalışmalar sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tekeli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süre kapanan OsmancıkÇorum yolunda, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle yol üzerinde yoğun olmayan trafik akışını Jandarma ekipleri gelene kadar Osmancık itfaiyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan Kargı’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Kargı’da törenle kutlandı
Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Sungurlu'da vektörel mücadele devam ediyor
Belediyeden müzisyenlere gıda paketi
YEREL HABERLER Belediyeden müzisyenlere gıda paketi
CHP İl Binasında sekreterin cüzdanını çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER CHP İl Binasında sekreterin cüzdanını çalan zanlı ...
Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
YEREL HABERLER Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu
Minik Aymina belediye başkanı oldu Makam koltuğuna oturan Aymina yol ve park yapmak istediğini söyledi
YEREL HABERLER Minik Aymina belediye başkanı oldu Makam koltuğuna ...
Çorum'da 1 köy ile 2 mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'da 1 köy ile 2 mahallesi karantinaya alındı
Çorum'a 5'i uzman 10 doktor atandı
YEREL HABERLER Çorum'a 5'i uzman 10 doktor atandı
Parti binasında il sekreterinin cüzdanını çalan zanlı kamerada
YEREL HABERLER Parti binasında il sekreterinin cüzdanını çalan zanlı ...
Çorum Belediyesi'nden güreşçilere destek
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden güreşçilere destek
Osmancık hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara kapatıldı
YEREL HABERLER Osmancık hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara kapatıldı
Çorum’daki tarihi sokak çeşmeler restore ediliyor Sokak çeşmelerinden Temmuz ayında tekrar su akacak
YEREL HABERLER Çorum’daki tarihi sokak çeşmeler restore ...
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca ...
Çorum’daki Nüfus Müdürlüklerine 1.5 milyon TL ödenek
YEREL HABERLER Çorum’daki Nüfus Müdürlüklerine 1.5 milyon TL ödenek
Firari, koronavirüsten ölen kardeşinin kimliği ile HES kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Firari, koronavirüsten ölen kardeşinin kimliği ile ...