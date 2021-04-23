23 Nisan Osmancık'ta törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmancık’ta düzenlenen törenle kutlandı.

TBMM'nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Osmancık Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcı ile düzenlenen törene Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve sınıf öğretmeni eşi Senem Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcı Ceyhun Ayvazoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, siyasi parti ve STK’ların ilçe başkan ve temsilcileri, kurum ve okulların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci öğretmenlerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından İnönü Zaferi İlkokulu Müdürü Mustafa Say günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaparken, okul öğrencileri de şiirler okudu.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen törenin ardından protokol mensupları günün anısına öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi ve tören programı sona erdi.

Osmancık’ta kamu kurum ve kuruluşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçede konvoy düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye araçları bir araya gelerek, araçları Türk Bayrakları ile donattılar. Araçlar daha sonra sirenler çalarak ilçede konvoy düzenledi.

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