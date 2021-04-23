Apartman bahçesinde 23 Nisan’ı kutladılar

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oturdukları apartmanın bahçesinde kutladı.

Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi Üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan çocuklar, 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı kutlamak için apartman bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Korona virüs salgını nedeniyle okullarında kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için apartman bahçesindeki kamelyayı bayraklar ve süslerle donatan çocuklar, ilk önce İstiklal Marşı’nı ardından ise günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular. Sokağa çıkma yasağı olması ile okullarda gerçekleştirilemeyen 23 Nisan kutlamalarına katılamamanın üzüntüsü yaşadıkları ve ailelerinden rica ederek oturdukları binanın bahçesinde kutlama yapmak istediklerini dile getiren çocuklar, etkinliği gerçekleştirmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

Ailelerinde destek verdiği bayram kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

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