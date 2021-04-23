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Başkan Sülük’ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük: "Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim" "istifa edecek yönünde beklentisi olanlarda avucunu yalar"

İHA

Başkan Sülük’ten hakkındaki iddialarla ilgili açıklama İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük: "Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim" "istifa edecek yönünde beklentisi olanlarda avucunu yalar"

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını belirterek, “Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, istifa edecek yönünde beklentisi olanlarda avucunu yalar” dedi.
İskilip Belediyesi faaliyet raporu, MHP ile AK Partili belediye meclis üyelerinin savcılığa bulundukları suç duyurusu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, şahsına yönelik suçlamaların hepsine belgeyle cevap verdi. Göreve geldiği günden itibaren partisine ve Cumhur İttifakına zarar vermeden çalıştığını belirten Başkan Sülük, yapacağı açıklamaların şahıslarla alakalı olduğunu ve vereceği her yanıtın belge ile ispatının olduğunun altını çizdi. Göreve geldiği günden beri sürekli farklı talep, maddi menfaat beklentisi içerisinde olan kitlelerin hedefi haline geldiklerini anlatan Başkan Sülük, “Bu talepler karşısında arkadaşlarımızla birlikte dağ gibi durduk. Bunların en başında maddi talepler vardı. Başarılı olamayınca içimize fitne sokarak gerek meclis gerekse belediye personelimizin üzerinde etki kurdular. Hatta öyle ileri gittiler ki 'biz belediye başkanı görevden aldırıyoruz, yerine sen belediye başkanı olacaksın' dediler. Arkadaşlarımızın bu şekilde beyinlerine girenlerin belediyemizde bazı yakışık almayan hareketler yapılmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Suç duyurusu benimle ilgili değil, tamamen belediyeye ait, belediyenin faaliyetleriyle ilgili yapılan suç duyuruları”
Yaptıkları işlerden emin olduklarını ve veremeyecekleri hesaplarının bulunmadığını kaydeden Başkan Sülük, “Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yok. İsteyen istediği şekilde üzerimize gelebilir. Bizim korkumuz yok. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hiçbir yerden sonuç alamayınca basına da servis edilen, özellikle bazı mensupları tarafından değiştirilerek kamuoyuyla paylaştılar. Suç duyurusunda bulundular. Ancak yapılan suç duyurusu benimle ilgili değil. Tamamen belediyeye ait, belediyenin faaliyetleriyle ilgili yapılan suç duyuruları. Şu anda benim adıma yapılan herhangi bir suç duyurusu veya soruşturma yok. Bu arkadaşlarımızın girişimleriyle mülkiye müfettişi görevlendirildi. Gerekli denetimlerini yaptı. Bundan da sonuç alamayınca denetleme komisyonu var. Deneme komisyonu da mali işleri denetler ve bunun dışında görevi yoktur” dedi.

"Buyursunlar beni şikayet etsinler”
İddialara tek tek belgelerle cevap veren Başkan Sülük, “Biz yaptığımız hiçbir işte rant sağlamadık. Ben ömrüm boyunca çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim. Bundan sonra da geçirmem. Kimse benden böyle bir beklentiye girmesin. Şahsıma yönelik yapılan ithamların, suçlamalardan elde etmeye çalıştıkları tek şey var o da belediye başkanlığı makamı. Ve akabinde de buradan elde edecekleri rantlar var. Bu suçlamalarla ilgili itirazları olan arkadaşlar varsa hukuk yolları açık. Buyursunlar beni şikayet etsinler. Ben 14 yaşımda yatılı okulda okudum. 14 yaşımdan beri beni devlet okuttu. 18 yaşımda ilk maaşımı almaya başladım. 32 yıldır devlete hizmet ettim. Devlet beni kimseye minnet ettirmedi. Kimsenin karşısında boyun eğdirmedi. Bundan sonra da hiçbir Allah’ın kuluna boyun eğmeyeceğim. Hiçbir maddi manevi menfaat çıkar uğruna boyun eğmem. Ben memleketime hizmet için belediye başkanı oldum. Bu koltuğa da bağlı değilim. Hiç umurumda da değil. Başından beri boynumu eğmeye çalışan güruh bunu beklemesin. Umutlarını kessin” diye konuştu.

"Kimse boş hayal görmesin"
Yapılan suçlamalarla ve gündeme getirilen iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıklayan Başkan Sülük, “Hukuki mücadeleme başlıyorum. Bana tehdit mektupları, şantaj mektupları gönderen, aleyhimde sahte hesaplar üzerinden kampanya yürütenler herkes kendisini biliyor. Kimse burayla ilgili boş hayaller görmesin. Müfettiş raporunu da bekliyorum. İllaki eksikliklerimiz çıkacak. Hakkımda en ufak soruşturma yok. Müfettiş ifademi almadan gitti. Kamuoyunda şahsım hakkında kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Hiçbir dosyada soruşturma evrakında ismimiz yok. Bunların çamur at izi kalsın felsefesi bu duruma geldi. Denetleme komisyonu raporu faaliyet raporunun yetersiz olarak gerekçe gösterilen rapordur. Faaliyet raporunun geçersiz sayılmasına tek gerekçe olarak Melis üyeleri tarafından kamuoyuna sunulan denetim raporu oldu. Başka hiçbir gerekçe yok. Bu sürecin başından itibaren partimizle sürekli istişare halindeyiz. Genel merkezi konuyu biliyor. Müfettiş raporunu bekliyorlar. Partimizin tavrı ile ilgili çok yorum yapmayacağım. Herkes gitse ben MHP’liyim. MHP’den istifa edecek gibi beklentisi olanlar avucunu yalar. Herkes istifa etse ben MHP’liyim. Beni kimse partimden istifa etmeye zorlayamaz. Böyle bir şey de yok. Partimizin en ufak bu yönde telkini de yok. Önümüzün tıkanması işlevsel anlamda gerçekçi bir tavır değil. Ülkemiz hukuk devleti. Bu konuda ben son derece rahatım. Beni üzen kamuoyundaki yanlış bilgilendirmedir. Bu suçlamaların tek sebebi rant kapılarının kapatılması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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