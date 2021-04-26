Tımarlı projesi ile 43 bin 350 dekar alan sulamaya açıldı Yüzde 79 tamamlanan proje bitirildiğinde ise bu rakam 77 bin 50 dekar'a çıkacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çankırı ve Çorum illerine yaptığı yatırımlarla bölgenin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ’nin son yıllarda geliştirerek uygulamaya koyduğu modern sulama projeleriyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışları destekliyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken diğer yandan yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Çankırı ve Çorum illerine son dönemde inşa edilen su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; Bu kapsamda Tımarlı sulaması inşaatında Çankırı ilimizde 13 bin 350 dekar, Çorum ilimizde 30 bin dekar olmak üzere toplam 43 bin 350 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını, Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 77 bin 50 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

Projenin yüzde 79’luk kısmı tamamlandığını kaydeden Genel Müdür Yıldız, “Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 77 Milyon Lira katkı sağlanacaktır” dedi.

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