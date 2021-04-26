Otomobil dere yatağına düştü, sürücüsü merdivenle çıkarıldı

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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP(Çorum), (DHA) ÇORUM´un İskilip İlçesinde otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü Mecit İpek (69) yaralandı. Dere yatağında mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tabakhane Mahallesi´nde meydana geldi. Mecit İpek yönetimindeki 19 SL 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dereye düştü. Ters dönen araçtan çıkmayı başaran sürücü dere yatağında mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-04-26 17:10:47



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