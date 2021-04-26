Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Osmancık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Osmancık ilçesine bağlı bir köydeki şüpheli şahsa ait araçta, bomba arama köpeği 'Faly' yardımı ile yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancalara el koyan jandarma ekipleri şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.