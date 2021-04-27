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ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Tam kapanma sürecinde esnaf ve sanatkarlarımız ekonomik mağduriyet yaşayacaklar"

İHA

ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Tam kapanma sürecinde esnaf ve sanatkarlarımız ekonomik mağduriyet yaşayacaklar"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 29 Nisan Perşembe günü akşamı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağından esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşayacağını söyledi.

Devletin salgının yayılımını önlemek için aldığı kararlara katıldıklarını ancak bu süreçte işyerleri kanunla kapatılan esnaf ve sanatkarların da desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Recep Gür, esnaf olarak devletten istedikleri 12 maddelik taleplerini şöyle açıkladı: "Esnaf ve sanatkarlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması, elektrik, su ve doğalgaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması, esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması, salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi, esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara Covid19 aşısında öncelik tanınması, kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan tanınması, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkarlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır.”

Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara bugüne kadar verdiği destekler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yerelde de Vali Mustafa Çiftçi, milletvekilleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarlar olarak yukarıda açıkladıkları 12 maddelik taleplerinde yerine getirileceğinden kuşkularının olmadığını söyledi.

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