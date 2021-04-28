2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 0

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 36. hafta mücadelesinde Yeni Çorumspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 10 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Buğra Can Semircioğlu xx

Yeni Çorumspor: Erdi xxx, Eren xx, Murat xxx, Salih Zafer xx, Mikail xx (Nafican dk. 62 xx), Muhammed xxx, Kerem xxx (Mete dk. 81?), Cengiz xxx, Ömer xx (Mert dk. 81?), Sinan xxx, Oktay xx (Hüseyin Can dk. 68 x)

Zonguldak: Yüksel Egemen xxx, Emre xxx, Muhammed xx, Hakan xx, İlker xx, Haluk xx, Aykut xxx, Oktay xx (Atalay dk. 66 xx), Enes xx (Tezcan dk. 76 x), Rıdvan xx (Hüseyin dk. 66 x), İhsan Furkan xxx

Goller: Sinan (dk. 33) (Çorum FK)

Sarı Kartlar: Salih Zafer, Muhammed, Eren (Çorum FK), Muhammed, İlker (Zonguldak Kömürspor)

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