Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da yaşayacak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz” "Kültür merkezimizi 9 Haziran’da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının Çorum’da yaşatılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrajhim Aşgın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Başkan Aşgın, Gülalibey Mahallesi'nde açılacak kültür merkezinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açılacağını duyurdu. Edremit Anadolu Lisesine şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verilmesiyle mezunlar derneğinin ayağa kalktığını dile getiren Başkan Aşgın, “Edremit Anadolu Lisesi olan ismin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmasına itiraz ediyorlar. İtiraz ederken de büyük bir hadsizlik yapıyorlar ve hiç kimsenin bedavadan nam salmasına müsaade etmeyiz’ diyorlar. Biz de hiç kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz. Bu noktada Çorumlular olarak Aybüke öğretmenimize ve onun şehitlik değerlerine sahip çıkıyoruz ve Aybüke öğretmenimizin okuldan isminin kaldırılması için yapılan girişimleri şiddetle kınıyoruz” dedi.



Şehit öğretmenin adı kültür merkezinde yaşatılacak

Başkan Aşgın, “Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017’de şehit oldu. Biz de 9 Haziran 2021’de Gülabibey Mahallemizdeki kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Kültür merkezimizin ismini de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik. Şehit öğretmenimizin ismini Çorum’umuzda ilelebet yaşatacağız” diye konuştu.

Merkezin özellikle kadınlar ve gençler için çok önemli hizmetler gerçekleştireceğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Merkezimizin tefrişatlarını tamamlamak üzereyiz. İnşallah Gülabibey Mahallemizdeki bu kültür merkezimizi 9 Haziran’da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz. Hayırlı olsun. Hiç kimse şahadete, şehitlerimize, Aybüke öğretmene ve şehit olan diğer öğretmenlerimize de dil uzatamayacak. Biz Çorumlular olarak hem hemşehrilerimize hem şehitlerimize sahip çıkacağız ve onların adlarını inadına yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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