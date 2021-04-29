Yaban hayvanları için yem bitkisi ektiler

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaban hayvanlarının desteklenmesi için yem bitkisi ekildi.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının desteklenmesi için Osmancık’ta yem bitkisi ekimi yaptı.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Osmancık’ta uygun alanlara ve Sıklık Tabiat Parkı Fauna Tanıtım alanına, yaban hayvanlarının desteklenmesi için yem bitkisi ekimi yaptı. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, yem bitkisi ekiminde emeği geçen müdürlük personeline ve toprak işlemesi ve ekiminde katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

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