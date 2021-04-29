Osmancık’tan geçen D-100 karayolunda ‘tam kapanma‘ yoğunluğu Dün gece başlayan araç kuyruğu kapanmaya saatler kala kilometrelerce uzadı

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Bugün akşam saatlerinde başlayarak 17 Mayıs tarihine kadar sürecek 'tam kapanma' öncesi Karadeniz bölgesini İstanbul'a bağlayan D100 karayolunun Osmancık geçişinde dün geceden itibaren trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.



Türkiye genelinde artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak. Tedbirler kapsamında kısıtlama kararları bu akşam saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek 'tam kapanma' öncesi D100 karayolu Osmancık geçişi Samsun istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafikte uzun araç kuyruklar oluşurken araç sahipleri kavşaklardan geçmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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