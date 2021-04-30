178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' artık emekli

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, 8 yılda kullanıldığı 178 operasyonda, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayetin aydınlatılması ve 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağlayan jandarmanın iz takip köpeği `Hisar´ emekliye ayırıldı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı´nda, 2013 yılından itibaren iz takip köpeği olarak kullanılan `Hisar´, geçen sürede 178 operasyonda kullanılırken, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayet ve 1 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağladı. 10 yaşındaki 'Hisar', görev süresinin dolmasının ardından emekliye ayırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı´ndan yapılan açıklamada, "'Hisar' yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir. Görev yaptığı süre zarfında jandarmanın icra ettiği önemli görevlerde yer alan 'Hisar'a bundan sonraki yaşantısında sağlıklar dileriz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-04-30 12:59:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.