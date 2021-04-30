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178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' artık emekli

DHA

178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' artık emekli


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, 8 yılda kullanıldığı 178 operasyonda, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayetin aydınlatılması ve 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağlayan jandarmanın iz takip köpeği `Hisar´ emekliye ayırıldı.  
Çorum İl Jandarma Komutanlığı´nda, 2013 yılından itibaren iz takip köpeği olarak kullanılan `Hisar´, geçen sürede 178 operasyonda kullanılırken, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayet ve 1 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağladı. 10 yaşındaki 'Hisar', görev süresinin dolmasının ardından emekliye ayırıldı. 
İl Jandarma Komutanlığı´ndan yapılan açıklamada, "'Hisar' yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir. Görev yaptığı süre zarfında jandarmanın icra ettiği önemli görevlerde yer alan 'Hisar'a bundan sonraki yaşantısında sağlıklar dileriz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-04-30 12:59:38

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