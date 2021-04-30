Haber alınamayan kadın bağ evinden çıktı, polisle diyaloğu yürekleri ısıttı Yaşlı kadından kendisini arayan polislere: "Hepinize kurban olurum"

Çorum’da komşularının haber alamadığı kadın için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan aramalar sonucu bağ evinde olduğu belirlenen kadın ile polisin diyalogu hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan 76 yaşındaki Yeter Gösterir isimli yaşlı kadından yakınları ve komşuları bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen komşuları polisi arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca itfaiyeye haber verdi. Yaşlı kadının evine merdiven yardımıyla giren polis ve itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını fark etti. Mahallede araştırma yapan polis ekipleri Gösterir’in bağ evine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekip otosuna binen polisler, Gösterir’e bakmak için diğer adresine gitti.



Polisle Yeter teyze arasında gülümseten diyalog

Karşısında polisleri gören Yeter Gösterir, ilk önce ne olduğunu anlamadı. Şaşıran yaşlı kadın durumu anlamaya çalışırken, bir polis memuru, “Yeter teyze neredesin? Seni bulamayınca evine girdik. İtfaiye çağırdık, ambulans çağırdık” dedi. Bu sözler üzerine Yeter Gösterir, “O neydi, ne oldunuz oğlum? Oy Allah’ım kurbanınız olayım. Telefonumu köyde unutmuşum” sözleriyle karşılık verdi.

Polis memurunun tekrar Yeter teyzeye yönelerek “Yeter teyze evde misin, değil misin diye içeri girdik bilgin olsun. Ortalığı dağıtmadık. Sadece sana bakıp çıktık” derken Gösterir’in, “Hepinize kurban olurum. Allah razı olsun” sözleri orada bulunanları duygulandırırken gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.