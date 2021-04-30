Haber alınamayan kadın bağ evinden çıktı, polisle diyaloğu yürekleri ısıttı Yaşlı kadından kendisini arayan polislere: "Hepinize kurban olurum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haber alınamayan kadın bağ evinden çıktı, polisle diyaloğu yürekleri ısıttı Yaşlı kadından kendisini arayan polislere: "Hepinize kurban olurum"

İHA

Haber alınamayan kadın bağ evinden çıktı, polisle diyaloğu yürekleri ısıttı Yaşlı kadından kendisini arayan polislere: "Hepinize kurban olurum"

Çorum’da komşularının haber alamadığı kadın için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan aramalar sonucu bağ evinde olduğu belirlenen kadın ile polisin diyalogu hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan 76 yaşındaki Yeter Gösterir isimli yaşlı kadından yakınları ve komşuları bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen komşuları polisi arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca itfaiyeye haber verdi. Yaşlı kadının evine merdiven yardımıyla giren polis ve itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını fark etti. Mahallede araştırma yapan polis ekipleri Gösterir’in bağ evine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekip otosuna binen polisler, Gösterir’e bakmak için diğer adresine gitti.

Polisle Yeter teyze arasında gülümseten diyalog
Karşısında polisleri gören Yeter Gösterir, ilk önce ne olduğunu anlamadı. Şaşıran yaşlı kadın durumu anlamaya çalışırken, bir polis memuru, “Yeter teyze neredesin? Seni bulamayınca evine girdik. İtfaiye çağırdık, ambulans çağırdık” dedi. Bu sözler üzerine Yeter Gösterir, “O neydi, ne oldunuz oğlum? Oy Allah’ım kurbanınız olayım. Telefonumu köyde unutmuşum” sözleriyle karşılık verdi.
Polis memurunun tekrar Yeter teyzeye yönelerek “Yeter teyze evde misin, değil misin diye içeri girdik bilgin olsun. Ortalığı dağıtmadık. Sadece sana bakıp çıktık” derken Gösterir’in, “Hepinize kurban olurum. Allah razı olsun” sözleri orada bulunanları duygulandırırken gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' artık emekli
YEREL HABERLER 178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' ...
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
YEREL HABERLER Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti ...
Çorum'da ekipleri seferber eden kadın, kısıtlama öncesi bağ evine gitmiş
YEREL HABERLER Çorum'da ekipleri seferber eden kadın, kısıtlama ...
Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu 178 operasyona katıldı, 2 cinayet aydınlatılmasına ve 38 kayıp şahsın bulunmasına katkıda bulundu
YEREL HABERLER Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu 178 ...
Osmancık’tan geçen D-100 karayolunda ‘tam kapanma‘ yoğunluğu Dün gece başlayan araç kuyruğu kapanmaya saatler kala kilometrelerce uzadı
YEREL HABERLER Osmancık’tan geçen D-100 karayolunda ‘tam kapanma‘ ...
Yaban hayvanları için yem bitkisi ektiler
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için yem bitkisi ektiler
Traktör Tır'a arkadan çarptı
YEREL HABERLER Traktör Tır'a arkadan çarptı
Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da yaşayacak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz” "Kültür merkezimizi 9 Haziran’da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz"
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da ...
Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
YEREL HABERLER Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 0
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
İl Başkanı Ahlatcı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Başkanı Ahlatcı muhtarlarla bir araya geldi
Çorum’da ilk kez laparoskopik yöntemle prostat kanseri ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorum’da ilk kez laparoskopik yöntemle prostat ...
Osmancıklı duvar ustası binalara kimlik kazandırıyor 40 yıllık duvar ustası İbrahim Gök: "Her tuğla duvar örgüsünde farklı bir stil ve tasarım kullanıyorum"
YEREL HABERLER Osmancıklı duvar ustası binalara kimlik ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa minibüs çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa minibüs çarptı
Işık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
YEREL HABERLER Işık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi