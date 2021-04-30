Zeki Gürel’in 'Osmancık Manileri' adlı kitabı basıldı

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Gürel, Osmancık manilerini gün yüzüne çıkartıp kültürümüze kazandırdı. Gürel’in ‘Osmancık Manileri’ adlı kitabı basıldı.

Bir dönem Osmancık’ta edebiyat öğretmenliği yapan, Koyun Baba Vakfının kurucularından olan Dr. Öğr. Üyesi Zeki Gürel’in 40 yıl önce derlediği 'Osmancık Manileri' adlı kitap Ankara'da Net Kitaplık Yayıncılık'ta Nisan 2021'de basıldı.

140 sayfa içinde 1005 maniden oluşan kitapta Osmancık halkının sevgilerini, özlemlerini, üzüntülerini, imrenmelerini, kıskanmalarını, sevinçlerini, umut kırgınlıklarını, pişmanlıklarını, gücenmelerini, önemli olaylar ve belirli günlere dair ortak kültürünün sergilenişini göreceğiz.

Kitabın ön ve arka kapağında Koyun Baba Köprüsü, Kızılırmak Nehri ve Kandiber Kalesi’nin yer aldığı fotoğraf bulunurken Dr. Öğr. Üyesi Zeki Gürel ön sözde baskıya katkı sunan Koyun Baba Eğitim ve Kültür Vakfı ve Osmancık Belediyesi Başkanlığına teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bir edebî tür olması münasebetiyle, manilerle mesleğim gereği hep ilgilendim. Osmancık manilerini derleme işine ise yaklaşık kırk sene önce Osmancık Lisesi’nde edebiyat öğretmeniyken başlamıştım. O zamanki talebelerim ve komşularım, köylerde tanıştığım teyzelerim ve bacılarım da bu derleme işinde bana yardımcı olmuşlardı. Söz konusu derlemelerim yıllarca arşivimde beklediler. Nasip bugünlerde imiş şimdi o maniler gün yüzü görecek ve yıllar sonra yeniden başta Osmancıklılar olmak üzere MüslümanTürk insanıyla buluşacaklar. Elinizdeki kitap, Osmancık manilerini birinci ağızdan derleme yoluyla oluşturulmuştur. Yazılı/matbu kaynaklardan mümkün mertebe mani alınmamıştır. Belki ilerde Osmancık manileri üzerine etraflı bir çalışma yapacaklar olursa söz konusu yazılı/matbu kaynaklara da mutlaka bakıp istifade etmelidirler."

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