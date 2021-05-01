Yaya geçidinde otomobilin yaşlı adama çarptığı kaza kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaya geçidinde otomobilin yaşlı adama çarptığı kaza kamerada

DHA

Yaya geçidinde otomobilin yaşlı adama çarptığı kaza kamerada


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hüseyin Aygün (82) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 26 Nisan´da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yaya geçidinde Hüseyin Aygün'e çarptı. Kazada Aygün´ün sağ ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu. Hüseyin Aygün, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis merkezine gidip teslim olan sürücü de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Aygün, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; otomobilin yaya geçidinde Hüseyin Aygün´e çarptığı görülüyor.
`İNSAN GELİR GEÇMİŞ OLSUN DER´
Kazanın ardından sürücünün kendisini ziyaret etmediğini belirterek tepki gösteren Aygün, "Ogün hanım beni kasaba göndermişti. Yaya geçidinden geçiyordum ki, araç çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Ayağım kırıldı, kaburgalarım kırıldı. Bana çarpan sürücü ne arıyor ne de soruyor. Tamam, kasıtlı çarpmadı. En azından evime gelip bir geçmiş olsun diyebilir" dedi.
`SOKAĞA ÇIKAN BABASINA 'İHBAR EDERİM' DEMİŞTİ´
Öte yandan kaza geçiren Hüseyin Aygün kentte geçen yıl nisan ayında, 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını zannedip sokağa çıkmış, sokakta karşılaştığı oğlu Baki Aygün tarafından 'seni polise ihbar ederim' diyerek uyarılmıştı. Baba-oğul arasında yaşanan diyaloğa ait görüntüler, sosyal medyada ilgi görmüştü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-05-01 13:26:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu Emniyeti'ne araç bağışı
YEREL HABERLER Sungurlu Emniyeti'ne araç bağışı
Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül
YEREL HABERLER Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye ...
Çorum'da 803 öğrenciye tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Çorum'da 803 öğrenciye tablet dağıtıldı
Zeki Gürel’in 'Osmancık Manileri' adlı kitabı basıldı
YEREL HABERLER Zeki Gürel’in 'Osmancık Manileri' adlı kitabı basıldı
Çorum Belediyesi'nden esnafa tam kapanma desteği 8 bin 500 esnaftan katı atık bedeli alınmayacak
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden esnafa tam kapanma desteği 8 ...
Haber alınamayan kadın bağ evinden çıktı, polisle diyaloğu yürekleri ısıttı Yaşlı kadından kendisini arayan polislere: "Hepinize kurban olurum"
YEREL HABERLER Haber alınamayan kadın bağ evinden çıktı, polisle ...
178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' artık emekli
YEREL HABERLER 178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' ...
Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti yaşattı
YEREL HABERLER Maskeli 3 kişi, sahur vakti Iraklı aileye dehşeti ...
Çorum'da ekipleri seferber eden kadın, kısıtlama öncesi bağ evine gitmiş
YEREL HABERLER Çorum'da ekipleri seferber eden kadın, kısıtlama ...
Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu 178 operasyona katıldı, 2 cinayet aydınlatılmasına ve 38 kayıp şahsın bulunmasına katkıda bulundu
YEREL HABERLER Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu 178 ...
Osmancık’tan geçen D-100 karayolunda ‘tam kapanma‘ yoğunluğu Dün gece başlayan araç kuyruğu kapanmaya saatler kala kilometrelerce uzadı
YEREL HABERLER Osmancık’tan geçen D-100 karayolunda ‘tam kapanma‘ ...
Yaban hayvanları için yem bitkisi ektiler
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için yem bitkisi ektiler
Traktör Tır'a arkadan çarptı
YEREL HABERLER Traktör Tır'a arkadan çarptı
Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da yaşayacak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz” "Kültür merkezimizi 9 Haziran’da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz"
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da ...
Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
YEREL HABERLER Patlayan bilgisayar yangına neden oldu